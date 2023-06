Virksomheder Højtalerkomet taber tocifret millionbeløb trods salgsrekord

2022 blev et problematisk år for danske Soundboks, der tabte millionbeløb. Med ny kapital tror direktør og medstifter på bedre tider trods endnu et hårdt år i 2023

Soundboks har solgt sine produkter i mere end 40 lande. Ifølge direktør og medstifter Jesper Theil Thomsen (t.h.) og finansdirektør Michael Winther er fokus dog på et trænge mere igennem i særligt USA og Tyskland. Foto: Esther Kofoed Sørensen