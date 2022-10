Virksomheder Dansk firma vil med VR-briller løse det helt store problem inden for skizofreni

Virtuel reality har tidligere vist at kunne kurere fobier og social angst. Nu har det danske VR-firma, Khora, udviklet og i samarbejde med tre regioner testet et eksponeringsprogram til behandlingsresistente skizofrene. Seniorforsker kalder det for en landvinding inden for terapi

“Vi er ikke i nærheden af at have kureret skizofreni, men hvis vi kan lægge et meget stærkt redskab i værktøjskassen, så er vi kommet rigtig langt,” siger Simon Lajboschitz, medstifter og adm. direktør i Khora. Foto: Esther Kofoed Sørensen