Virksomheder Danish Crown-guldæg lander endnu en milliardomsætning

Dansk tarmproducent under Danish Crown leverer milliardomsætning og et overskud på over en halv milliard kr.

Jan Roelsgaard har været direktør i Dat-Schaub i 33 år. Han tiltrådte som adm. direktør i 2022. Arkivfoto: Esther Kofoed Sørensen