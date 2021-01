Parken-formand så frem til et godt år, men så blev forretningen lukket ned fra den ene dag til den anden: “Det er klart, at når man pludselig skal møde et underskud i størrelsesorden 300 mio. kr., så er det meget voldsomt”

Hvad der i 2020 skulle have været et offensivt jubelår for Parken Sport & Entertainment udviklede sig til det stik modsatte, da covid-19 sparkede benene væk under oplevelseskoncernen. Parkens formand, Bo Rygaard, fortæller her om et dramatisk år for et selskab, der lever af at samle mange mennesker på samme sted. Det blev samtidig et år, hvor Bo Rygaard fandt ud af, hvad det vil sige at fyre en magtfuld cheftræner i Nordens måske største fodboldklub

Virksomheder Eksklusivt for kunder