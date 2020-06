Efter endnu et år med rekordvækst hugger anmelderportalen bremsen i for at ruste sig til virkeligheden efter covid-19

Denne artikel kunne egentlig godt have handlet om, at Trustpilot fortsætter med at vokse og erobre nye markedsandele. Det dugfriske regnskab fra 2019 viser nemlig, at toplinjen voksede med 32 pct. ...