Coop tester nyt lavprisformat. 13 Fakta-butikker skal laves om og kommer til at gå under navnet Coop 365.

Eksklusivt for kunder

Dagligvarekoncernen Coop ombygger i starten af september 13 af sine 350 Fakta-butikker under det nye navn Coop 365.Discountkæden Fakta har i årevis trukket resultaterne ned for dagligvaregiganten C...