Coops softwarefirma Lobyco har afdelinger i tre lande og vil femdoble antallet af kunder

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Coop har fået meget stor succes med sin app, der har over en halv mio. brugere pr. uge, og på et konkurrencepræget marked giver dagligvaregiganten mulighed for give personlige tilbud til hver enkel...