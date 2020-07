Man hører ofte om, at robotterne gør medarbejderne overflødige. Men hos Chr. Hansen har robotarmene ført til flere ansættelser

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Robotterne kommer og tager vores arbejde. Eller gør de nu også det? Skal man virkelig være nervøs for, at ens arbejdskraft bliver erstattet af en robotarm. Noget tyder på, at det faktisk er modsat....