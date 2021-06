Butikskæden Bertoni kæmpede for livet i 2020, og selskabet kommer nu ud med et tocifret millionunderskud

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

2020 udviklede sig til lidt af et rædselsår for butikskæden Bertoni.Sidste sommer offentliggjorde selskabet et underskud på 13 mio. kr., og i begyndelsen af oktober 2020 blev Bertoni sendt helt i t...