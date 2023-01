Virksomheder Branchefolk: Profitabelt dagligvaresalg online kræver nye forbrugsvaner

Onlinehandel for dagligvarer er besværligt at gøre profitabelt. Efter et boom i salget under corona er omsætningen gået tilbage, og ifølge flere aktører kræver det tid, før markedet for alvor kan slå igennem

Gorillas i Danmark holder sig for nuværende blot til Storkøbenhavn for at følge med en moderat udvikling i markedet for online dagligvaresalg. Arkivfoto: Reuters/Piroschka van de Wouw/Ritzau Scanpix