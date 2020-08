167 år gammel brændeovnsproducent i hård turnaround – millionerne fosser ud: “Hvis vi ikke havde gjort det her, havde vi ikke haft en fremtid”

Morsø Jernstøberi står på en brændende platform, mens millionerne fosser ud. Miljødebat har gjort det sværere at sælge brændeovne, så Morsø skifter spor

Et brændeovnssalg i nærmest frit fald har fået det 167 år gamle industriklenodie Morsø Jernstøberi A/S til at sadle om. Fra i årevis at have været helt afhængig af salget af brændeovne har en livst...