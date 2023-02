Virksomheder Børskandidat på partnerjagt efter succesår: Skal finde milliardbeløb

Union Therapeutics skal finde over 1 mia. kr. i løbet af det næste års tid for at komme i mål med middel mod eksem og psoriasis

Union Therapeutics skal finde mere end 1 mia. kr. hos en partner, der kan videreføre selskabets middel mod psoriasis og eksem. Arkivfoto: Simon Fals Foto: Simon Fals