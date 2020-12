Børsens gazelleshow er aflyst: “Gazellerne er, ligesom store dele af dansk erhvervsliv, blevet ramt af de restriktioner, der i går blev præsenteret af regeringen”

På torsdag skulle Danmarks hurtigst voksende virksomhed, vinderen af Børsen Gazelle 2020, have overrakt en gazellestatuette i en regn af konfetti i Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, men det arrangement spænder den stigende coronasmitte i store dele af landet nu ben for.

Det var ellers for flere måneder siden besluttet at afholde showet uden publikum pga. udbruddet af coronavirussen, og det skulle i stedet streames live på borsen.dk.

“ Netop i år, hvor coronakrisen har gnavet dybt i dansk vækst, er det vigtigere end nogensinde før at synliggøre de virksomheder, som excellerer i vækst og omstilling Bjarne Corydon, ansvh. chefredaktør og adm. direktør, Børsen

Men de nye restriktioner fra regeringen, som gælder i 38 kommuner landet over, gør det ikke længere muligt at gennemføre, fordi Konservatoriets Koncertsal er lukket, og det har ikke været muligt at nå at flytte showet til et andet sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold.

Derfor er showet aflyst i år.

Det ærgrer Børsens ansvh. chefredaktør og adm. direktør Bjarne Corydon.

“Gazellerne er, ligesom store dele af dansk erhvervsliv, blevet ramt af de restriktioner, der i går blev præsenteret af regeringen i en række kommuner. Restriktionerne betyder, at vi desværre må aflyse vores planlagte, store kåringsshow, der skulle have været sendt 10. december,” siger han.

Gazeller kåret for 26. gang i træk

Selvom showet ikke kan gennemføres, vil vinderen få besked i løbet af torsdag 10. december, og samme dag offentliggøres virksomhedens navn på borsen.dk.

Det er, ifølge Bjarne Corydon, særligt vigtigt midt i coronakrisen ikke at glemme vækstkometerne i dansk erhvervsliv.

“Aflysningen ændrer ikke ved, at der er behov for at hylde det, gazellerne står for. Netop i år, hvor coronakrisen har gnavet dybt i dansk vækst, er det vigtigere end nogensinde før at synliggøre de virksomheder, som excellerer i vækst og omstilling. Derfor kommer Børsen i den kommende tid stadig til at fokusere på både fejring af gazellerne og den traditionelle vidensdeling, der tjener som inspiration for dansk erhvervsliv,” siger han.

Børsen kårer i år gazellevirksomheder for 26. gang i træk. En gazellevirksomhed er kendetegnet ved en vækst i bruttofortjeneste eller omsætning over fire regnskabsår på i alt mindst 100 pct., samtidig med at indtjeningen skal være positiv samlet set.

I år er der 1885 virksomheder, der er kommet gennem nåleøjet og kan kalde sig gazelle.

Sidste år løb én virksomhed stærkere end alle de andre: Den nordjyske vindmøllekomet Skagen Blade Technology vandt Børsen Gazelle 2019 med en vækst på 6400 pct.