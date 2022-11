Virksomheder Biotekkrisen kradser: “Der er nogle, der skal dø”

Biotek er et udskilningsløb, og med krisen er det endnu dyrere for unge selskaber at finde finansiering

Hans Schambye, formand i Dansk Biotek og adm. direktør for Galecto, ser sværere vilkår for biotekselskaber i Danmark. Arkivfoto: Sophie Voisin