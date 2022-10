Virksomheder Aarhusiansk biotekselskab har allerede rejst 600 mio.: Gennembrud er startskud til ny kapitaljagt

Der er egentlig penge indtil et stykke ind i 2024, men et gennembrud i et forsøg avler nye ambitioner for NMD Pharma

Thomas Pedersen og biotekselskabet NMD Pharma har nu vist i et forsøg, at selskabet kan styrke kommunikationen mellem nerve og muskler i mennesker. Arkivfoto: Andreas Bang Kirkegaard