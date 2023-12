Virksomheder Biotekfirma efter afslag i USA: Ikke vores skyld

Det overrasker Zealand Pharma, at de amerikanske sundhedsmyndigheder har afvist at godkende et af koncernens lægemidler, som nu kan blive op til et år forsinket

Adam Steensberg, adm. direktør i Zealand Pharma. Arkivfoto: Jonas Pryner Andersen