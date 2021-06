Bavarian Nordic har meget brug for, at regeringen binder sig til finansiering af vaccine: "Situationen er akut"

Bavarian Nordic råber regeringen op. Selskabet har brug for finansiel hjælp, og at regeringen binder sig, ellers risikerer produktionen at gå i stå, fortæller selskabets chef for investor relations, Rolf Sass Sørensen

