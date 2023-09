Virksomheder Apples topchef besøger for første gang Danmark officielt

For første gang i sin tid som adm. direktør for tech-giganten Apple besøger Tim Cook nu Danmark. Her vil han sætte fokus på grøn omstilling

Tim Cook blev Apples topchef efter grundlæggeren Steve Jobs i 2011. Arkivfoto: Peter Dasilva/Reuters/Ritzau Scanpix