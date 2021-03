Anders Holch satser igen digitalt: Giver en kvart mia. kr. for 10 pct. af lille svensk liveshoppingselskab med en omsætning på bare 42 mio. kr.

Bestsellers ejer har fået øje på et mindre, børsnoteret, underskudsgivende vækstselskab, som under corona har haft vild vækst

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En af Danmarks mest velhavende, Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen, har igen satset på et lille, næsten ukendt teknologiselskab.For tæt ved 230 mio. kr. (310 mio. svenske kr.) har han via et af...