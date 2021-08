Analytiker forudser stigning til Simcorp-aktien efter stærk ordreindgang

Simcorp har leveret et regnskab for andet kvartal, der er bedre end forventet, fortæller Per Fogh, aktieanalytiker i Sydbank. Han forventer en stigning i aktien, når markedet åbner

