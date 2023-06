Virksomheder Amerikansk medicinalkæmpe skrotter fedmemiddel

Pfizer trækker et lægemiddel fra det brandvarme fedmemarked, hvor et dansk biotekselskab senest har præsenteret positive resultater hen over weekenden

Albert Bourla er topchef i Pfizer. Han må nu droppe et af sine fedmemidler. Men han har et andet på hånden. Arkivfoto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix