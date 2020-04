Forsikringsselskab oplever markant fald i sygefraværet mens coronavirussen hærger: “Vi har lige nu dage, hvor ingen er syge. Det har vi aldrig oplevet før”

Eksklusivt for kunder

Sygefraværet hos Alka Forsikring er i marts måned faldet til 0,9 pct. Influenzasæsonen har i år været mild, siger Statens Serum Institut

Mens udbruddet af covid-19 har trukket et mørkt spor af sygdom og dødsfald efter sig verden over, oplever Frederik Sjørslev Søgaard, adm. direktør i Alka Forsikring, at sygefraværet blandt hans 350...