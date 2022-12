Virksomheder Aldi-topledelse om dansk exit: Det er første gang og det kommer aldrig til at ske igen

Aldis tyske topledelse har aldrig før besluttet at trække kæden ud af et marked, men opgaven blev for stor i Danmark

Den tyske discountgigant Aldi Nord har over 5000 butikker i Europa, men kunne ikke få profit ud af sine 188 i Danmark. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix