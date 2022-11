Virksomheder Aktiviteten falder efter nytår: Den østjyske kranproducent HMF fyrer hver tiende medarbejder

HMF Group har stadig travlt, men samtidig med, at ny OECD-prognose tegner gråt økonomisk billede, meldes ud, at der efter nytår er færre ordrer at arbejde med. Så der skæres 60 ansatte

Mikkel Winther Andersen, adm. direktør hos HMF Group, tilpasser koncernens medarbejderstyrke til det lavere aktivitetsniveau, der ventes næste år. PR-foto