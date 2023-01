Udland Verdens rigeste forfremmer sin datter i luksusvare-imperium

Elon Musk er for nyligt blevet overhalet af Bernard Arnault som verdens rigeste person. Hans formue er tjent på sin luksusvare-koncern LVMH, som hans børn nu er godt i gang med at tage styringen over

47-årige Delphine Arnault er Bernard Arnaults ældste barn. Hun er blandt andet uddannet fra London School of Economics og har en fortid i McKinsey. Arkivfoto: Christophe Archambault/AFP/Ritzau Scanpix