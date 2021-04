Finansminister Janet Yellen melder USA ind i verden igen – vil lede en indsats for fælles bund under selskabsskatten

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Med et udspil om en fælles global minimumsbeskatning på overskud i virksomheder forsøger finansminister Janet Yellen at give USA førertrøjen på i et meget omstridt internationalt emne.Men uanset, a...