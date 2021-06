Ugen der kommer: Præsident Biden møder “dræberen” Putin

Præsident Joe Biden afslutter en uges rundrejse i Europa i Genève med et møde med præsident Putin, hvor dagsorden er fyldt med problematiske punkter og amerikansk kritik af bl.a. Ruslands indblanding i USA’s valgkamp

Nogle vil huske, hvordan fhv. præsident Donald Trump under et på mange måder opsigtsvækkende møde med præsident Vladimir Putin blankt afviste, at russerne havde blandet sig i den amerikanske valgka...