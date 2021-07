For første gang i næsten to årtier har ECB fået en ny ramme om pengepolitikken. Efter markedets indledende ligegyldighed skal Lagarde nu første gang forklare om konsekvenserne

Er man skeptisk over for, hvad en centralbank kan – og i særdeleshed ikke kan – er ECB’s nye ramme for pengepolitikken et taknemmeligt mål at skyde på.Sikkert derfor gabte markerne højlydt, da ECB’...