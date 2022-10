Udland Ugen der gik: Kaos i Westminster og politiundersøgelse af tidligere landsfader

Det kan godt være, at valgtrommerne buldrer i vores ganske danske land, men det har vi stadig knap to uger til at tage bestik af. I stedet retter ugen der gik i denne uge blikket ud mod verden, hvor tingene ikke har gået helt stille for sig

Liz Truss blev udnævnt til premierminister for blot 45 dage siden og er dermed den premierminister, der har bestredet posten i kortest tid. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix