Udland EU’s ledere blev enige om at bekæmpe høje energipriser – men ikke om prisloft på gas

Efter et timelangt slagsmål er EU-lederne enige om at gøre mere for at bekæmpe høje energipriser. Men de konkrete løsninger? Dem skal der arbejdes videre med.

Den tyske kansler Scholz har ikke direkte afvist, at der kan findes mere fælles finansiering til at tackle energikrisen. Han siger dog ligesom den danske statsminister, at EU-landene først bør bruge de milliarder, der ligger i den nuværende krisefond. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix