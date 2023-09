Udland Analyse: Præsident Xi giver Indien fingeren – boykotter G20-topmøde

For første gang i sine ti år som præsident bliver Kinas Xi Jinping væk fra et G20-topmøde – for at forhindre indisk succes

Hilsner fra premierminister Narendra Modi (foto) nytter ikke. Præsident Xi Jinping kommer ikke til G20-topmøde i New Delhi. Foto: Sajjad Hussain/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix