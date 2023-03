Udland Paris drukner i skrald – men Macrons pensionsreform ser ud til at gå igennem

Præsident Macron vil have Frankrig til at arbejde to år mere. Trods flere måneders protester er reformen tæt på målstregen

Franske renovationsarbejdere strejker i protest mod planer om pensionsreform. Her hober skraldet sig op i en parisisk gade. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix