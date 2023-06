Udland Analyse: Medieenighed om Ukraine som skyldig i Nord Stream-sabotage – men er det selvsving?

Førende medier i bl.a. USA og Tyskland skriver, at CIA allerede for et år siden forsøgte at stoppe ukrainsk sabotage i Østersøen

Den 50 fod lange lystbåd “Andromeda”, som tysk politi tror blev brugt til sprængningerne af Nord Stream. Foto: Oliver Denzer/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix