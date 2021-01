Trump mener, at vicepræsident Pence bør afstå fra at udpege Biden som ny præsident ved optælling i Kongressen.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA's vicepræsident, Mike Pence, afviser at stå i vejen for den officielle udnævnelse af Joe Biden som præsident.Det oplyser han, i forbindelse med at Kongressen formelt tæller stemmerne fra valgma...