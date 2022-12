Udland Medier: Musk jagter ny Twitter-topchef

Ifølge CNBC leder Musk aktivt efter en ny chef for Twitter. Men et af hans mange kryptiske tweets kunne tyde på, at han har svært ved at finde den rette

Elon Musk, der pt. er verdens næstrigeste person, ejer Space X, Tesla og Twitter. Sidstnævnte betalte han tilbage i april 44 mia. dollar for - eller godt 325 mia. kr