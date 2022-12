Udland Kinesisk jagerfly var seks meter fra at ramme amerikansk fly

Et amerikansk fly måtte den 21. december manøvrere uden om et kinesisk jagerfly for at undgå kollision

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, har tidligere advaret om, at kinesiske militærfly opfører sig farligt i luftrummet. Arkivfoto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix