Udland Kæmpe slagsmål om gæld er landet

EU-landene er enige om at opdatere reglerne for gæld og underskud, der især skal hjælpe de mest forgældede med at få styr på finanserne

Spaniens finansminister Nadia Calviño og Frankrigs Bruno Le Maire var med til at lande et kompromis om gældsregler. Arkivfoto: Olivier Hoslet/EPA/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix