Coronatilfældene stiger markant i Israel. Men total nedlukning vil paralysere økonomien, siger Netanyahu.

Spredningen af coronasmitte er taget til i Israel, og det har fået landet til at lukke barer, natklubber, kulturhuse og fitnesscentre ned.Det sker for at undgå en total nedlukning, der vil paralyse...