Udland 16 gange ødelagde russerne hans fabrik – hver gang byggede Oleksiy Sypkos den op igen

Under konstante russiske angreb og to dødsfald blev Agrofusion ved med at producere tomatpuré på fabrikker i det sydlige Ukraine. I tomatbæltet, der nu også er et minebælte

Oleksiy Sypkos fra Agrofusion, fotograferet i Mykolaiv tidligere på måneden. Foto: Hakon Redder