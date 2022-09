Udland Farvel til Draghi – nu står en kvinde fra det yderste højre til storsejr i Italien

Italien er EU’s tredjestørste økonomi og også en af de allermest gældsatte. Nu kan landet få den første kvinde og den første neofascist på posten som regeringschef. Efter halvandet år med Mario Draghis midtsøgende reformkurs, ser vælgerne ud til at foretage et skarpt højresving på næste søndag. Her er fem spørgsmål og svar om det italienske valg

Giorgia Meloni holder vælgermøde i Milano 11. september, to uger før valgdagen. Foto: Flavio Lo Scalzo/Reuters/Ritzau Scanpix