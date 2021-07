Torsdag blev planer for 12 EU-landes brug af historisk stor fælles støtte fra EU godkendt – men frygt “spildte EU-penge på nyttesløse projekter i Sydeuropa”

Torsdag blev planer for tolv EU-landes brug af historisk stor fælles støtte fra EU godkendt, mange skal investeres i klima

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En redningsbåd fyldt med 750 mia. euro til dele af en covid-19-ødelagt økonomi i EU fik tirsdag et yderlige skub ud i vandet. Men det er også gået et helt år siden beslutningen om at bygge båden bl...