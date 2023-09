Udland Analyse: EU er ved at tabe markedet for elbiler – går til kamp mod Kina

To kinesiske producenter har over halvdelen af verdensmarkedet for batterier til elbiler, og Kina stormer også frem med nye elbiler

En smule mistrøstig ser forbundskansler Olaf Scholz ud med klap for øjet på en udstilling fra Kinas CATL på Munich Auto Show 5. september. Arkivfoto: Angelika Warmuth/Reuters/Ritzau Scanpix