Udland Analyse: Falsk gasoptimisme – EU’s lagre er fyldte, men kan sagtens være tomme til februar

Lukker Putin fuldstændigt for den sidste naturgas til Europa, og overbyder andre lande på spotmarkedet for lng-gas, har EU et problem

Økonomiminister Robert Habeck og ministerpræsident i Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig besøger en ny lng-terminal i Lubmin. Arkivfoto: Fabrizio Bensch/Reuters/Ritzau Scanpix Germany