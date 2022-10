Udland Det amerikanske boligmarked er presset: “Vi begynder at se en kapitulation i priserne”

Efter to gode år peger pilen nu for alvor ned for amerikanske boliger. Renten er steget til det højeste niveau siden 2001

Den 30-årige boligrente i USA har krydset 7 pct. for første gang siden 2001. Rentestigningerne skaber problemer på det amerikanske boligmarked. Foto: Joe Raedle/AFP/Ritzau Scanpix