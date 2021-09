Evakueringen fra Afghanistan var en ekstraordinær succes, siger præsident Biden i en tale til nationen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA havde to valg i Afghanistan: At forlade landet eller at sende tusindvis af flere soldater ind og optrappe krigen.Det siger USA's præsident, Joe Biden, tirsdag aften dansk tid i en tale om USA's...