Amerikansk medie: Rufus Gifford tilbudt central post i den amerikanske udenrigstjeneste

Gifford står til fremtrædende rolle i den amerikanske administration, hvor den tidligere ambassadør bærer det højeste ansvar for statsbesøg og officielle besøg i udlandet. En rolle han har fået, grundet sin loyalitet over for Biden og sit tække for at brande amerikanske værdier.

