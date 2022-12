Udland Analyse: Putin gemmer sig for pressen – Zelenskyj presser Biden for flere og bedre missiler

Ukraine lider under Ruslands luftangreb på civile mål og vil have hjælp fra EU og G7 til at kunne stoppe missiler og droner i luften

En bygning i det nyligt befriede Kherson er under angreb fra russisk artilleri. Foto: Staff/Reuters/Ritzau Scanpix