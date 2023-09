Samfund Kan sygeplejerskerne lokkes på nattevagt med et lønløft?

Regeringen har brudt med den danske model for at sikre medarbejdere til kerneopgaver i den offentlige sektor. Nu skal rammerne for et lønløft forhandles på plads

Sygeplejerskerne konfliktede i knap ti uger i 2021 for at få mere i løn. Dengang fik de ikke ekstra lønkroner, men nu er de udset til et lønløft ifm. trepartsforhand- lingerne. Arkivfoto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix