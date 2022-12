Da Camilla Balle, stifter og adm. direktør i tøjbrandet Basic Apparel, gik på barsel, tog det hårdt på hendes virksomhed. Selvom den havde ni år på bagen, kunne hun ikke undværes. Efter tre måneder blev hun nødt til at vende tilbage for at slukke ildebrande

“Vi bliver enige om, at vi prøver at se, om vi kan finde en interim direktør, som kan komme ind og tage over eller støtte mig, indtil jeg er helt klar til at komme tilbage igen.,” siger Camilla Balle. Foto: Brage Borup