Stifter af Skatteguiden, Nikolai Høgskilde, har prioriteret sin virksomhed over alt, men det er gået op for ham, at det ikke er holdbart. Nu skal han forsøge at skifte kurs

Nikolai Høgskilde, stifter af Skatteguiden, har en lap papir hængende på sin computer. Det er en besked fra hans kone. Der står: “Det er for let at give op.” I hans vielsesring står der “Familie før forretning”, men det har han ikke efterlevet. Foto: Brage Borup